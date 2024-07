Ein Reformhaus in einem Berliner S-Bahnhof darf vorläufig auch an Sonn- und Feiertagen öffnen. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin in einem Eilverfahren entschieden.

Der Betreiber des Reformhauses könne sich wahrscheinlich auf eine Ausnahme im Gesetz berufen, so die Begründung des Gerichts. Seine Verkaufsstelle befinde sich in einem Personenbahnhof, da die S-Bahn in Berlin Funktionen des Regionalverkehrs übernehme. Das Gesetz erlaubt ausdrücklich den Verkauf von Reisebedarf auf Personenbahnhöfen, Flughäfen und in Reisebusterminals.

Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden.