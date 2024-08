Dirk L. Freitag, 02.08.2024 | 10:01 Uhr

Erklären Sie bitte, wie man hunderte Kilometer Gleise in einer Großstadt sichern soll!



Sie scheinen natürlich zu wissen, wie es möglich ist und würden damit die Bundespolizei und der Bahn helfen.





Spoiler: Die Gleisanlagen können nicht so geschützt, wie Sie denken.



Zeigen Sie bitte ein Land, in dem die Gleisanlagen gegen Sabotage geschützt ist! Frankreich? Hat man ja letzte Woche gesehen. Russland? Auch nicht auch immer wieder Sabotageakte gegen die Gleisanlagen.



Sie scheinen in einer Blase zu leben, die davon ausgeht, dass es zu 100 % Sicherheit von Kritis gibt.



Wir sprechen hier im schlimmsten von einem terroristischen Akt gegen Kritis.



Sie wollen alles schützen und sichern? Mit welchem Personal? Wie soll das bezahlt werden?



Antworten Sie mal auf die Fragen.