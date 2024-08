AxBo Reinsdorf Freitag, 02.08.2024 | 09:38 Uhr

Wieder ein Schritt um immer mehr Alternativen Bürger aus einer aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben auszuschließen. Hier im Dorf wohnen noch einige mit "Handys" mit yes und noch, und 0-9. Man kommt schon nicht mehr in einen Zug ohne Smart. Ämter, Behörden, Versicherungen, Banken... alle stellen um.

Aber wo bleiben diese Menschen, wo doch unsere Gesellschaft so "viel" gegen Einsamkeit im Alter macht. Nichts mehr mit Daseinsvorsorge - alles muss sich rechnen.