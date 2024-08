Unbekannter sticht Mann am U-Bahnhof Jannowitzbrücke in den Bauch

Ein bislang unbekannter Mann hat einem 39-Jährigen am U-Bahnhof Jannowitzbrücke in Berlin-Mitte mit einem Messer in den Bauch gestochen. Das Opfer kam in der Nacht zum Sonntag mit einer schweren Stichverletzung im Unterbauch ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin mitteilte. Wie ein Polizeisprecher dem rbb sagte, bestand zeitweise Lebensgefahr, mittlerweile befinde sich der 39-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr.

Erst am Freitagabend hatte ein 39-Jähriger einem Mann in Berlin-Neukölln mit einem Messer in den Hals gestochen. In der vorherigen Nacht erlitt ein 18-Jähriger bei einem Überfall in Berlin-Mitte mit einem Messer Stich- und Schnittverletzungen am Bein.

Die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat angesichts der jüngsten Messerangriffe ihre Forderung bekräftigt, das Waffenrecht in Deutschland zu verschärfen. Der Schutz der Bevölkerung vor Missbrauch von Waffen und vor Messerkriminalität müsse verbessert werden, teilte Spranger dem rbb am Sonntag mit. Dabei sieht Spranger in erster Linie den Bund in der Pflicht.