Unfall mit gestohlenem Auto in Kreuzberg

Die Polizei hat bei einem schweren Unfall in Berlin-Kreuzberg ein gestohlenes Auto gefunden. Drei Männer wurden bei dem Zusammenstoß am Freitagabend schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei Berlin mitteilt. Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer fuhr demnach links an mehreren Autos vorbei und prallte dabei mit einem Auto zusammen, das links abbiegen wollte.

Der 29-Jährige landete laut Polizei in der Frontscheibe des Autos und schleuderte dann durch die Wucht zurück auf die Scheibe eines weiteren Wagens. Die beiden Autofahrer im Alter von 64 und 32 Jahren erlitten schwere Kopfverletzungen, wie es hieß.

Bei der Arbeit am Unfallort stellten Polizisten fest, dass das Auto des 32-Jährigen als gestohlen gilt. Außerdem hatte der Mann den Angaben zufolge keinen gültigen Führerschein.