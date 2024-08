Bei Luckenwalde (Teltow-Fläming) waren die Einsatzkräfte im Ortsteil Frankenfelde bis zum Samstagabend in Aktion. Wie ein Sprecher dem rbb sagte, war offenbar bei Waldarbeiten ein Holzstapel in Brand geraten. Die Flammen griffen dann auf den Wald über und erfassten insgesamt vier Hektar.

Waldbrände zu löschen ist eine Herausforderung. Warum unsere Wälder so häufig brennen, wie die Feuerwehr und Forschende das Problem besser in den Griff bekommen wollen und was wir selbst tun können, um die Wälder zu schützen.

Warum es immer wieder in Brandenburger Wäldern brennt und was dagegen getan wird

Weitere kleinere Brände gab es am Samstag bei Baruth im Kreis Teltow-Fläming, bei Kablow im Landkreis Dahme-Spreewald sowie bei Güterfelde und in Stahnsdorf im Landkreis Potsdam-Mittelmark.



In ganz Brandenburg herrschte am Samstag eine hohe oder sehr hohe Waldbrandgefahr. Inwischen ist sie deutlich gesunken: Nur in den Kreisen Märkisch-Oderland, Dahme-Spreewald, Teltow-Fläming und Elbe-Elster gilt noch die zweithöchste Gefahrenstufe 4, im Rest des Landes ist die Gefahr geringer.