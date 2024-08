Bombe in Brandenburger Amt Döbern-Land wird entschärft

Im Amt Döbern-Land (Spree-Neiße) wird am Mittwoch eine Weltkriegsbombe entschärft. Deshalb musste unter anderem die vielbefahrene Ortsverbindungsstraße zwischen Dubrau und Kathlow (L49) gesperrt werden. Der festgelegte Sperrkreis um die Fundstelle südwestlich von Forst in der Lausitz beträgt 500 Meter. Er darf in der Zeit von 11 bis 13 Uhr nicht betreten werden, Evakuierungen seien aber nicht nötig, sagte ein Amtsvertreter dem rbb. Autofahrer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren, eine Umleitung über Klinge/Gosda wurde eingerichtet.

Die 50 Kilo-Weltkriegsbombe wurde bei privaten Waldarbeiten gefunden, mehr als die Hälfte der Fläche des Amts sind von Wald bedeckt. Die Munition ist nicht transportfähig und muss daher vor Ort entschärft oder auch gesprengt werden.