sabi Freitag, 09.08.2024 | 14:52 Uhr

Ich wohne in einem Kiez mit Kopfsteinpflaster.

Die Radfahrer fahren - generell - auf dem Fußweg.

Radelt sich natürlich nicht so gut, huppelt am Popo und dem Rad könnte evtl. auch etwas passieren.

Selbst bei kleinem Cafe wird mit dem Fahrrad an den Tischen vorbeigeradelt, ob Kinder dort rumlaufen oder der Kellner serviert.

Sollte jetzt das Kopfsteinpflaster weg und versiegelt werden für einen Radweg?



M.E. geht es nur mit gegenseitiger Rücksichtnahme!

Der Radfahrer kann meinetwegen auf dem Fußweg fahren, aber ER MUSS Rücksicht nehmen, ggf. auch mal absteigen oder es am Popo huppeln lassen ;-)