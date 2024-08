Durch die Hitze und Trockenheit der vergangenen Tage ist die Waldbrandgefahr in ganz Brandenburg gestiegen. Wie der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel Antenne Brandenburg sagte, gilt seit Mittwochmorgen landesweit die Gefahrenstufe 4, im Elbe-Elster-Kreis sogar die höchste Stufe 5.

Bei den weiter hochsommerlichen Temperaturen könnte die Waldbrandgefahr in den kommenden Tagen noch steigen. So erwarten die Meteorologen am Donnerstag den bisher heißesten Tag des Jahres. Zwar könne es am Freitag lokal zu Gewittern und Schauern kommen - grundsätzlich bleibt es bis zum Wochenende größtenteils aber trocken.