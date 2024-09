toberg Montag, 02.09.2024 | 16:35 Uhr

>"Altersdurchschnitt auch etwas mit einer Bundespolitik zu tun, die Menschen nicht dazu veranlasst sich vermehren zu wollen."

... und vielleicht auch mit der allgemeinen Spaßgesellschaft, alles ohne Verpflichtungen, bloß nicht konkret für ne Zeit mit jemandem zusammen usw. Das mit dem nicht vermehren hat viele verschiedenen Gründe. Den einen gibts dafür nicht. Fest steht aber, dass junge Menschen im Land Brandenburg bis 30 schon geburtenfreudiger sind als Studentinnen in einer Großstadt. So zumindest in meinem weiten Bekanntenkreis. Was der Storch da schon alles an Kindersegen gebracht hat, toppt die letzten Jahre. Hat auch was mit beruflicher Situation zu tun, wann man in das Berufsleben einsteigt und damit auch einen finanziell planbaren Alltag hat.