In einer Dachgeschosswohnung eines Hinterhauses in Berlin-Kreuzberg hat es einen Brand gegeben. Das teilte die Berliner Feuerwehr am Freitag mit. Das Feuer in der Skalitzer Straße drohte auf ein benachbartes Dach überzugreifen. Die Einsatzkräfte konnten das Übergreifen verhindern. Der Brand konnte danach schnell unter Kontrolle gebracht werden.



Eine Person wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, blieb jedoch unverletzt. Eine Katze konnte durch die Feuerwehr aus der Wohnung gerettet werden.

Mehrere Anwohnenden boten ihre Unterstützung an, eine Nachbarin versorgte die Bewohner des betroffenen Hauses mit frischem Tee.



Gegen 9:30 Uhr wurde der Einsatz beendet und an die Polizei übergeben.