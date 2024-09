Ein Unbekannter hat am Bahnhof Berlin-Wedding am Sonntagmorgen einen E-Scooter eine Rolltreppe heruntergeworfen. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde dabei ein Mann am Kopf verletzt.

Gegen 5:50 Uhr soll ein bisher unbekannter Mann einen elektrischen Leihroller eine Rolltreppe hinuntergeworfen und dabei einen Mann am Kopf verletzt haben. Der Tatverdächtige flüchtete in unbekannte Richtung.

Der 25-jährige Verletzte alarmierte selbst Rettungskräfte. Vor Ort wurde seine etwa fünf Zentimeter lange Platzwunde versorgt. Anschließend wurde er zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.