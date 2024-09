Bei einem Wohnungsbrand in Spandau ist am Sonntag ein Mann verletzt worden.

Nach Angaben der Berliner Polizei hatte eine Anwohnerin den Notruf alarmiert, weil es in einem benachbarten Wohnhaus in der Feldstraße qualmte und Rauchmeldersignale zu hören waren.



Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte habe sich der Mieter der betroffenen Erdgeschosswohnung auf die Straße retten können, wie es in der Mitteilung heißt. Der Mann habe Verbrennungen erlitten und sei mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung stationär in ein Krankenhaus aufgenommen worden.