Wetterumschwung - Herbstliche Temperaturen und teils kräftige Schauer ab Montag

Sa 07.09.24 | 13:35 Uhr

dpa/Kumm Audio: Antenne Brandenburg | 07.09.2024 | Jasmin Becker | Bild: dpa/Kumm

Der September-Hochsommer verabschiedet sich aus Berlin und Brandenburg: Am Sonntag wird es noch einmal richtig heiß, bevor die Temperaturen zu Wochenbeginn abstürzen und den Herbst einläuten.

Schauer und Gewitter, Gewitter und Schauer und dann voraussichtlicht wechselhaft mit Schauern und vereinzelten Gewittern - nach der ungewohnten Hitze in der ersten Septemberwoche sind die Wetteraussichten für die kommende Woche eher jahreszeitengemäß. Der Herbst rückt an.



Zwar bleibt es zunächst am Wochenende in Berlin und Brandenburg noch heiter, im Westen Deutschlands aber ist es am Sonntagabend bereits wechselnd bis stark bewölkt. Dabei soll es zunächst nur stellenweise Schauer geben, später erwartet der ARD-Wetterdienst im Süden häufigere Schauer und teils gewittrigen Starkregen. Die Höchsttemperaturen liegen am Sonntag in Brandenburg und Berlin noch bei voraussichtlich 33 Grad.

Regen, Schauer, niedrige Temperaturen

"Am Sonntag haben wir die letzten Hitzestunden dieser langen Welle in der Region, dann zieht am Montag Tief Yonka von Westen her in Berlin und Brandenburg auf", kündigt Meteorologe Alexander Rudolph vom ARD-Wetterdienst an. Das Aufeinandertreffen von abziehender Warmfront und anrückender Kaltfront sorge für "meteorologische Spannungen", die sich vor allem in sehr kräftigem Regen und in Gewittern entladen, wie Rudolph erklärt. Teilweise könne es dabei am Montag in Berlin und Brandenburg auch zu Regenschauern von mehr als 20 Litern pro Quadratmeter kommen. Genauere Mengen dieser Niederschläge könnten erst späten Sonntag oder Montag vorhergesagt werden, so Rudolph.



In der Nacht zum Dienstag lasse der Regen dann deutlich nach, die Temperaturen allerdings bleiben dem Meteoroloen zufolge lediglich bei etwa 20 Grad. Mindestens bis Freitag würden diese wenig sommerlichen Temperaturen verbundenen mit Regenschauern dann anhalten und tageweise voraussichtlich bei unter 20 Grad liegen. Wie lange dieses Tief das Wetter in der Region bestimme, sei derzeit über den kommenden Freitag hinaus nur sehr schwer zu prognostizieren, so Rudolph.



Niederschläge sorgen für geringere Waldbrandwarnstufen

In der Folge der angekündigten Niederschläge am Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den kommenden eine sinkende Waldbrandgefahr. Bereits für Sonntag kündigte der DWD an, dass trotz der bis dahin noch anhaltend hohen Temperaturen nur noch an vier Messstationen die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5 gelte, also sehr hohe Gefahr, hieß es vom DWD. Am Samstag galt dies noch in fünf der 14 Landkreise. In allen anderen Landkreisen gilt - mit Ausnahme des Landkreises Barnim mit der Stufe 3 - die Waldbrandstufe 4 und damit eine "hohe Gefahr".



