Ein Landwirt aus Groß Kreutz, dessen Kühe im Januar tot in einem Überflutungsgebiet in Brandenburg an der Havel entdeckt worden waren , ist rechtskräftig verurteilt worden. Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam rbb|24 auf Nachfrage.

Mitte Januar dieses Jahres waren in einem Überflutungsgebiet in Brandenburg an der Havel sieben Kühe im Eis gefunden worden, vier davon tot. Suche und Rettungsaktion waren aufwändig gewesen und nach einem Hinweis in Gang gekommen. Der Fundort lag mehrere hundert Meter von der nächsten Straße entfernt in unwirtlichem Gelände.

Eine zunächst gerettete Kuh starb wenige Tage später. Ihre Sektion hatte ergeben, dass sie trotz Notversorgung verhungert und hochtragend war.