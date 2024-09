Bevölkerungsschutz - Bundesamt testet zum Warntag am Donnerstag erneut Alarmsysteme

Mo 09.09.24 | 07:53 Uhr

Bild: www.imago-images.de

Vor Katastrophen müssen Behörden die Menschen im Ernstfall warnen - etwa via Smartphone, mit Sirenen oder Radio-Durchsagen. Ob die Alarmsysteme funktionieren, wird am Donnerstag getestet. Sirenen werden in Berlin aber nicht zu hören sein.



bundesweiter Warntag steht am Donnerstag an - Probewarnungen sollen um 11 Uhr Smartphones erreichen

Warnungen auch über Radio, TV, Lautsprecher und Sirenen

unter anderem sollen die Dienste Cell Broadcast, Nina-Warnapp, Katwarn und Biwapp getestet werden

Smartphones können (und sollen) einen Ton abspielen - auch wenn das Gerät auf lautlos gestellt wurde

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) testet am kommenden Donnerstag erneut, ob Warnsysteme im Katastrophenfall funktionieren. Der Termin des bundesweiten Warntags liegt seit einiger Zeit regulär auf dem zweiten Donnerstag im September.

Im Katastrophenfall zählt die Warnung der Bevölkerung zu den dringlichsten Aufgaben der Behörden. Brände, Hochwasser, Chemieunfälle oder Raketenangriffe - es gibt viele Situationen, in denen im Katastrophenfall die Menschen auch in Berlin und in Brandenburg schnell informiert werden müssen. Wann genau ein Katastrophenfall ausgerufen wird, regeln die Katastrophenschutzgesetze der einzelnen Länder und in welchem Radius die Menschen gewarnt werden müssen, ist vom konkreten Vorfall abhängig. Sollte es tatsächlich mal zu einem überregionalen Katastrophenfall kommen, sind auf Bundesebene das BBK, auf der Ebene der Länder die jeweiligen Innenministerien und auf der Ebene der Kommunen die Ämter vor Ort für die Warnung der Menschen zuständig.

Kein Sirenengeheul in Berlin

Nun soll also getestet werden, ob diese Warnungen auch bei den Menschen ankommen. Um 11 Uhr sollen bundesweit im Idealfall alle digitalen und analogen Warnsysteme deutlich wahrnehmbar Alarm schlagen. In Berlin werden allerdings keine Sirenen zu hören sein, da deren zentrale Steuerung noch nicht in Betrieb ist.

Auch im Radio wird es Durchsagen geben, im Fernsehen soll ein Laufband eingeblendet werden, auf digitalen Anzeigen an Bahnsteigen wird ein Warntext ausgespielt, Sirenen ertönen und auch auf Smartphones wird ein Warntext entweder über den Mobilfunkdienst Cell Broadcast oder über eine Warn-App angezeigt. Eine Entwarnung soll es auch geben - sie wird gegen 11:45 Uhr herausgegeben. Wobei das Bundesamt für Bevölkerungsschutz betont, dass über Cell Broadcast derzeit noch keine Entwarnung versendet wird. Die Möglichkeit, auch über diesen Warnkanal zu entwarnen, werde derzeit unter anderem von den Mobilfunknetzbetreibern geprüft, heißt es.

Cell Broadcast soll ohne eigene App funktionieren

Der Dienst Cell Broadcast sendet bei Bedarf Warnmeldungen an alle Mobiltelefone innerhalb einer Funkzelle. Dafür ist keine App notwendig. Mit keinem anderen Warnkanal können mehr Menschen direkt erreicht werden. Das Mobilfunkgerät muss jedoch eingeschaltet und im Mobilfunknetz sein. Eine Liste empfangsfähiger Geräte hat das Bundesamt auf der Webseite veröffentlicht [bbk.bund.de]. Wird eine Meldung mit der höchsten Warnstufe gesendet, soll es zusätzlich einen Ton geben - unabhängig davon, ob das Telefon lautlos gestellt ist oder nicht. Cell Broadcast ist eine spezielle Art des Nachrichtenversands, keine SMS. Sie wird von (fast) allen Handys und Smartphones verstanden. Nachteil: Ist zuvor das Mobilfunknetz komplett zusammengebrochen, funktioniert die Technik nicht.

Nina-Warnapp

Die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe [bbk.bund.de], kurz Nina, sendet wichtige Katastrophenschutzmeldungen für unterschiedliche Gefahrenlagen. In der App müssen Gebiete und Orte festgelegt werden, für die gewarnt werden soll: Landkreise, Gemeinden oder Umkreise um einen frei wählbaren Ort sind möglich. Andernfalls wird keine Warnung auf Ihr Smartphone gesendet. Als weitere Warnfunktion ist es möglich, für den aktuellen Standort informiert zu werden. Durch Aktivierung der Push-Nachricht soll sichergestellt werden, dass alle relevanten Warnungen auch auf dem Smartphone auflaufen. Das gilt gleichermaßen für die Betriebssysteme iOS und Android.

Katwarn und Biwapp

Auch Katwarn [katwarn.de] meldet alle offiziellen Warnungen der zuständigen Behörden, Einrichtungen und Leitstellen. Außerdem ist die Warnapp mit weiteren Warn- und Informationssystemen gekoppelt. Dazu zählt der Deutsche Wetterdienst (DWD) sowie das modulare Warnsystem des Bundes (MoWaS / NINA-App). Bei Gefahr werden über die sogenannte Schutzengel-Funktion Warnungen und Verhaltenshinweise auf das Smartphone gesendet, sogar, wenn die App ausgeschaltet sein sollte. Biwapp ist ebenfalls eine kostenlose App [biwapp.de], die für ausgewählte Orte und einen gewählten Umkreis aktuelle Informationen und Katastrophenwarnungen meldet, auf Wunsch mit zusätzlicher Push-Benachrichtigung. In der App kann festgelegt werden, über welche Ereignisse informiert werden soll (Verkehrsunfälle, Feuer, Hochwasser, Bombenentschärfung, allgemeine Warnungen u.a.). Die Meldungen werden direkt von den offiziell zuständigen Institutionen wie Katastrophenschutzbehörden, Kommunen oder kreisfreien Städten sowie deren Leitstellen versendet.

Warnungen im Netz

Auf der Webseite warnung.bund.de sind amtliche Warnungen und Informationen aus den Bereichen Bevölkerungsschutz, Wetter und Hochwasser abrufbar. Ort und die Art der Meldungen können über eine Filterfunktion individuell angepasst werden. Warnmeldungen dienen im Katastrophenfall Einsatzkräften, sind gleichermaßen auch Information für die Bevölkerung. In den öffentlichen Informationen sind zudem meistens Handlungsempfehlungen oder Aufforderungen enthalten, etwa ein bestimmtes Gebiet zu meiden oder Fenster und Türen geschlossen zu halten. Öffentlich bekannt gegeben wird der Katastrophenfall in der Regel über die Medien und die Warnapps. Wie genau gewarnt wird, ist aber nicht eindeutig geregelt.

Auswertung des Warntages

Beim bundesweiten Warntag im Dezember 2022 gab es technische Schwierigkeiten - bei einigen Smartphone-Nutzern kamen die Meldungen erst verspätet, etwa gegen 11:15 Uhr an, andere wurden gar nicht gewarnt. Zuletzt wurde die Bevölkerung mittels Online-Befragung zu den Erfahrungen der Warnwege befragt. Deutschlandweit beteiligten sich mehr als 850.000 Menschen an der Umfrage. Von den Befragten haben über 90 Prozent mindestens auf einem Kanal eine Probewarnung erhalten. Unter 20-Jährige haben die Warnungen am häufigsten über die sozialen Medien erhalten, 40- bis 59-Jährige erfuhren von der Probewarnung in den meisten Fällen über das Fernsehen und Radio.

