andreas... Donnerstag, 05.09.2024 | 10:40 Uhr

"Explosionen mit folgenden Stromausfällen werden sie kein Funknetz mehr haben. Ihr schönes Smartphone bleibt dann nutzlos"

Und zu den Sirenen rennt dann jemand mit Handkurbel ?

Sie können sicher davon ausgehen... fällt das Stromnetz in ganz Berlin aus, merken sie es bevor irgendeine Sirene losgeht und da sie das bereits bemerkt haben wissen sie dann auch warum die Sirene heulen würde.... ansonsten (also ohne Rundfunk usw.) wissen sie nicht warum.

Und selbstverständlich kommt es drauf an in welchem Bundesland man wohnt... da hat jedes seine eigenen Regeln wann Sirenen benutzt werden.