Drei Männer sind bei einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Kurfürstendamm in Berlin verletzt worden. In der Nacht auf Mittwoch soll es aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Streit zwischen den drei Geschädigten und zwei Unbekannten gekommen sein, teilte eine Sprecherin der Polizei mit.



Einer der Männer, ein 21-Jähriger, sei dabei mit einem Messer verletzt worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er musste aufgrund einer Stichwunde am Oberschenkel ambulant behandelt werden. Die beiden weiteren Geschädigten seien mit Reizgas besprüht worden und klagten über Augenreizungen. Einer von ihnen wurde ebenfalls ambulant behandelt.



Die beiden Unbekannten sind flüchtig. Laut Polizei sind die genauen Umstände noch unbekannt. Nach jetzigem Kenntnisstand kannten sich die Personen nicht.