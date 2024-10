Prozessauftakt am Landgericht Frankfurt (Oder)

Ein 56 Jahre alter Lehrer aus Strausberg (Märkisch-Oderland) muss sich seit Dienstag am Landgericht in Frankfurt (Oder) wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten. Dem Lehrer für Mathe und Sport werden insgesamt 29 Taten vorgeworfen.

Am ersten Verhandlungstag hat das Gericht dem Angeklagten einen sogenannten Deal angeboten, wie Reporter des rbb berichten. Gegen ein umfassendes Geständnis hat das Gericht dem Mann eine Haftstrafe von maximal zwei Jahren und neun Monaten angeboten. Das hat der Angeklagte abgelehnt. Er bestreitet die Taten.

Am Freitag wird das Verfahren fortgesetzt. Dann will sich der Angeklagte, gegen den das Gericht bereits ein Berufsverbot verhängt hat, äußern. Ein Urteil in dem Prozess soll es im Dezember geben.