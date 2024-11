Der Baum kommt nach rbb-Informationen in diesem Jahr aus einem Garten im Stephanieweg in Lichterfelde. Die etwa 18 Meter hohe Nordmann-Tanne steht seit über 30 Jahren dort. Nun soll sie das Prunkstück auf dem Weihnachtsmarkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche werden.

Der Weihnachtsbaum für den diesjährigen Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz wird am Dienstagvormittag gefällt.

Nach der Fällung am Dienstag wird die Tanne nach Charlottenburg transportiert. Am Breitscheidplatz soll sie dann am Mittwoch vom Vorsitzenden des Berliner Schaustellerverbandes, Michael Roden, in Empfang genommen und aufgestellt werden. Ein Lichtmeister schmückt den Baum danach.

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Probleme und Ärger mit Weihnachtsbäumen in Berlin, etwa Transportschwierigkeiten, fehlendes Grün oder abgesägte Spitzen. Im Vorjahr blieb der Lastwagen für die sogenannte Kanzler-Tanne im Eberswalder Stadtwald stecken, zumindest das sollte in diesem Jahr ausgeschlossen sein.