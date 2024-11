Wegen eines schweren sexuellen Angriffs auf seine hochschwangere Mitbewohnerin ist ein 26-Jähriger zu sieben Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Das Berliner Landgericht sprach den Angeklagten der besonders schweren Vergewaltigung und der gefährlichen Körperverletzung schuldig.

Er habe im September 2023 die im achten Monat schwangere Frau unvermittelt attackiert und in einem Kampf derart gewürgt, dass das Leben der Frau und des ungeborenen Kindes in Gefahr gewesen seien, so das Gericht. Am Rande der Verhandlung hieß es, das Kind der Frau sei gesund zur Welt gekommen.