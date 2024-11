Kulturhaus in Altdöbern soll wieder aufgebaut werden

Do 21.11.24 | 09:03 Uhr

Das Kulturhaus "Kultberg" in Altdöbern (Oberspreewald-Lausitz) soll wieder aufgebaut werden. Das haben die Gemeindevertreter am Mittwochabend einstimmig beschlossen, wie der stellvertretende Bürgermeister Matthias Lachmann (CDU) am Donnerstag dem rbb mitteilte.



Das Haus mit jahrzehnterlanger Tradition war Ende Oktober bei einem Brand zerstört worden. Nach Angaben von Matthias Lachmann ist die Amtsverwaltung jetzt beauftragt, einen Wiederaufbau zu prüfen, einzuleiten und umzusetzen.