„Polizei verwechselt rbb-Tonmann mit RAF-Terrorist Garweg“

Fahndung in Berlin

So 15.12.24 | 14:01 Uhr

Am Rand einer Protestdemo wurde ein rbb-Tonmann von der Polizei überprüft. Sie nahmen an, er sei der gesuchte Ex-RAF-Terrorist Burkhard Garweg. Doch die Polizei irrte sich - nicht zum ersten Mal.

Die Berliner Polizei hat am Samstag den Tonmann eines rbb-Kamerateams mit dem früheren RAF-Terrorist Burkhard Garweg verwechselt.

Der Tonmann wurde nach Aussage seiner Kollegen von mehreren Beamten am Rande mehrerer Demonstrationen am Samstag in Berlin-Friedrichshain angesprochen, weil er Ähnlichkeit mit einem gesuchten Terroristen habe.

Dabei habe er den Beamten auch seine Jahresakkreditierung für den Deutschen Bundestag gezeigt, der eine Überprüfung durch das Bundeskriminalamt vorausgeht. Das habe die Polizisten aber nicht überzeugt. Sie hätten ihn zu einem Fahrzeug gebracht, wo seine Personalien genau überprüft worden seien. Als er eindeutig belegen konnte, dass er nicht der gesuchte RAF-Terrorist ist, konnte er wieder gehen.

"Ich war irritiert, es war eine groteske Situation", sagte der Tonassistent. "Ich bin letztlich schmunzelnd rausgegangen".