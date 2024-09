Die Aufnahme sowie Fotos aus einem weiteren Video waren am Mittwochabend auch in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY. Ungelöst" gezeigt worden [zdf.de] . Daraufhin sei eine mittlere zweistellige Zahl von Hinweisen beim für die Ermittlungen zuständigen Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen eingegangen, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. "Diese werden nun von den Ermittlerinnen und Ermittlern entsprechend bewertet und priorisiert", sagte er. Zur Qualität der Hinweise wollten die Ermittler aus "fahndungstaktischen Gründen" keine Angaben machen.

Das LKA Niedersachsen hat neue Erkenntnisse über die seit Jahrzehnten gesuchten früheren RAF-Terroristen veröffentlicht. So soll Burkhard Garweg acht Jahre in Neukölln gelebt und als Fotograf gearbeitet haben. Auch ein Video wurde veröffentlicht.

Die kurze Filmaufnahme, die die Ermittler veröffentlichten, soll nach Angaben des LKA und der Staatsanwaltschaft Verden Burkhard Garweg im Jahr 2020 auf einem Gelände mit Fahrzeugen zeigen - offenbar die Bauwagen-Wohnsiedlung in Berlin-Friedrichshain, in der Garweg jahrelang unter dem falschen Namen "Martin" gelebt haben soll.

Auf der kurzen Aufnahme sind die Stimme, Mimik und Gestik des Mannes zu hören und zu sehen, der Garweg sein soll. "Ganz viel Erfolg morgen bei der Prüfung, liebe Karin", sagt er lächelnd im blauen Muskelshirt. Der heute 56-Jährige könnte der Polizei zufolge viele Verhältnisse zu Frauen gehabt haben. Das LKA bittet daher Frauen, die mit Garweg liiert waren, sich zu melden. Auch die Frau namens Karin oder Carin, an die Garweg in dem Handyvideo eine Grußbotschaft richtet, werde als wichtige Zeugin gesucht, sagte Martin Schanz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden in der ZDF-Sendung. Er verwies auch auf Garwegs auffällige Lücke zwischen den Schneidezähnen, die in dem Video zu sehen ist.