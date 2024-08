Berlin-Spandau - Polizei nimmt Mann in ICE fest - möglicherweise gesuchter Ex-RAF-Terrorist

Die jahrelange Flucht eines ehemaligen RAF-Terroristen könnte zu Ende sein: Am Dienstagabend wurde ein Verdächtiger in einem ICE in Spandau festgenommen. Noch ist offen, um wen es sich handelt: Ernst-Volker Staub oder Burkhard Garweg?

Am Bahnhof Berlin-Spandau ist am Dienstagabend eine Person im Zusammenhang mit der Fahndung nach zwei ehemaligen RAF-Terroristen vorläufig festgenommen worden. Das bestätigte eine Sprecherin des Landeskriminalamts Niedersachsen am Mittwoch dem rbb. Die Polizei prüfe nun die Identität des Festgenommenen. Demnach muss ein DNA-Test durchgeführt werden. Bis Ergebnisse vorliegen, kann es bis zu 48 Stunden dauern. Nach rbb-Informationen erfolgte die Festnahme am Dienstagabend gegen 21 Uhr im ICE 1159 Bonn-Berlin. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. Demnach soll es sich bei dem Festgenommenen um das frühere RAF-Mitglied Burkhard Garweg handeln. Zunächst habe ein Zeuge die Person in einem ICE fälschlicherweise für Garwegs mutmaßlichen Komplizen Ernst-Volker Staub gehalten, hieß es in der Meldung. Die LKA-Sprecherin sagte lediglich, dass die Festnahme im Zusammenhang mit den gesuchten Garweg (55) und Staub (69) stehe. Der Mann ist nun in Berlin in Polizeigewahrsam.

Vorwürfe: Versuchter Mord, schwerer Raub

Staub und Garweg, frühere Mitglieder der linksextremistischen Roten Armee Fraktion (RAF), sind seit spätestens 1998 untergetaucht, nachdem sich die RAF für aufgelöst erklärt hatte. Gemeinsam mit ihrer mutmaßlichen Komplizin Daniela Klette sollen die Ex-Terroristen bei Überfällen rund 2,7 Millionen Euro erbeutet haben. Seit 2015 ermittelt die Staatsanwaltschaft Verden gegen Garweg, Staub und Klette wegen versuchten Mordes sowie versuchten und vollendeten schweren Raubs in mehreren Fällen. Garweg soll jahrelang unter dem Namen "Martin" in einer Bauwagensiedlung in Friedrichshain gelebt haben. Klette wurde Ende Februar in Berlin-Kreuzberg festgenommen, sie konnte Garweg noch mit einer SMS warnen - seitdem gab es von ihm keine bekannte Spur. Auf der Suche nach Staub nahm die Polizei mehrere Male den Falschen fest, zuletzt nach Zeugenhinweisen am 18. Juli auf einem Passagierschiff auf der Spree.

