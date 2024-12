In einer dortigen Herrentoilette befinden sich mehrere Löcher in den Kabinenwänden. Ein weiteres ist auf Sichthöhe der Pissoirs. Die Sperrholz-Zwischenwände sind mit Metallplatten verstärkt, jedoch wurden diese durchbohrt. Dies konnte ein rbb-Reporter einsehen, der mit einem Studenten vor Ort war. Auf Anfrage bestätigt die TU Berlin, dass das Problem jeweils eine Toilette im ersten und zweiten Stock betreffe. Besagte Toiletten würden die Studenten daher nach eigenen Angaben mittlerweile meiden.

Der Sicherheitsdienst sei informiert und kontrolliere den Bereich, so die TU. Auch seien Gucklöcher in den Schamwänden verschlossen worden. Dies galt zumindest am Freitag vergangener Woche noch nicht für die Toilette im zweiten Stock. Die sei jedoch mittlerweile verschlossen, so ein Student. Die TU bestätigte, dass Metallbauer nun versuchten, die Löcher dort zu schließen. Zudem werde geprüft, ob weitere Vorrichtungen angebracht werden müssten. "Wir bemühen uns sehr, alles zu tun, um Unannehmlichkeiten, gerade in sensiblen Bereichen wie Toiletten, zu vermeiden und auszuschließen", so die TU.

Unbeantwortet blieb die Frage, ob die Uni bereits vor der polizeilichen Begehung von der Toiletten-Situation im Mathematikgebäude wusste. Der Leiter des Mathe-Instituts sei derzeit auf Dienstreise, so die Pressestelle. Sie teilt lediglich mit, an alle TU-Mitglieder sei vor einigen Tagen wie bereits letztes Jahr eine Mitteilung versandt worden "mit wichtigen Hinweisen, Regularien und Ansprechstellen für Situationen, in denen man Hilfe benötigt, sich bedroht oder unsicher fühlt. Das reicht von Telefonnummern aus der TU Berlin für Notfallsituationen bis hin zur Information zum Heimwegtelefon."