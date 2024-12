Nach einem Wohnungsbrand in Berlin-Tempelhof ist ein Bewohner im Krankenhaus gestorben. Das hat die Berliner Polizei am Sonntag mitgeteilt.

Der 79-Jährige war den Angaben zufolge am Freitag von Einsatzkräften der Feuerwehr aus seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Nackenheimer Weg gerettet worden. Er kam zur Behandlung in das Krankenhaus, wo er dann am Samstag verstarb.

Laut Polizei hatte ein anderer Bewohner die Feuerwehr am Freitag alamiert. Der Brandherd sei dann in der verrauchten Wohnung auf einem Tisch entdeckt worden. Zur Brandursache wird ermittelt.