Mühlberg - Auto fährt an Bahnübergang in Zug - zwei Waggons entgleisen

Mi 18.12.24 | 13:43 Uhr

Picture Alliance/Jochen Eckel Audio: rbb Antenne Brandenburg | 18.12.2024 | Florian Ludwig | Bild: Picture Alliance/Jochen Eckel

Im Mühlberger Ortsteil Brottewitz ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen. Ein Auto ist am Morgen an einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem vorbeifahrenden Zug kollidiert. Dieser ist in Folge des Unfalls teilweise entgleist.

Im Mühlberger Ortsteil Brottewitz (Elbe-Elster) ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Güterzug gekommen. Das teilten die Leitstelle Lausitz und die Polizeidirektion Süd in Cottbus mit. Demnach sei das Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang in der Nähe einer alten Zuckerfabrik seitlich in einen vorbeikommenden Zug gefahren. Zwei Waggons seien in Folge des Unfalls entgleist, so die Polizei. Der Bahnübergang musste nach dem Zusammenstoß gesperrt werden. Die Beamten rechnen damit, dass die Räumarbeiten den ganzen Tag andauern werden. Der Autofahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, sei laut Polizei aber unverletzt geblieben. Wie es zu dem Unfall kam, sei derzeit noch unklar.