Nach der Festnahme eines Jugendlichen in Zossen (Teltow-Fläming) in Brandenburg wegen eines mutmaßlichen Anschlagsplans an Weihnachten arbeiten die Sicherheitsbehörden an der Aufklärung der Hintergründe. Der Verdächtige sitzt zur Abwehr einer terroristischen Gefahr weiter in Polizeigewahrsam, wie es aus dem Polizeipräsidium in Potsdam am Wochenende hieß. Der Staatsschutz des brandenburgischen Landeskriminalamtes ermittelt in dem Fall.

Die Staatsanwaltschaft Potsdam hielt sich mit Informationen zum Verdächtigen bislang bedeckt. Ob ein Haftbefehl beantragt werden soll und die Voraussetzungen dafür vorliegen, ist unklar.