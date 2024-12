Eine junge Elch-Kuh ist aus dem Wildpark Schorfheide in Groß Schönebeck (Barnim) entwichen. Das bestätigt die Leiterin des Wildparks, Imke Heyter, dem rbb am Mittwoch. Das Tier mit dem Namen Olga überwand am Mittwoch offensichtlich einen Zaun. "Olga kam erst gestern aus Dänemark zu uns und niemand konnte ahnen, dass sie zwei Meter hohe Zäune überspringt", sagte Heyter. Die Polizei sei informiert. Mitarbeiter würden nach dem Tier suchen.

Wie aus Anrufen beim rbb-Verkehrsservice hervorgeht, sichteten Autofahrer den Elch inzwischen an der Prenzlauer Chaussee in Groß Schönebeck. Weitere Hinweise nimmt die Polizei entgegen.

Bereits Ende Juli dieses Jahres ist der fünfjährige Elchbulle Kalle ist aus dem Wildtierpark im Kremmener Ortsteil Hohenbruch (Oberhavel) ausgebrochen. Demnach war ein Baum auf den Zaun des Elch-Geheges gefallen und hatte rund zehn Meter von diesem zerstört. Daraufhin entkam der Elch. Auf dem Gelände lebte Kalle mit drei weiteren Elchen zusammen. Einen Monat später kam Kalle von selbst zurück.

Ursprünglich waren Elche, die zu den Paarhufern zählen, in fast ganz Europa heimisch. In Deutschland gelten sie seit vielen Jahrzehnten als ausgerottet. Ähnlich wie bei den Wölfen kommen seit den 1950er Jahren aber mehr und mehr Elche zumeist aus Polen über die Oder nach Brandenburg. Auch der mit einem Sensor ausgestattete und häufig gesichtete "Bert" wanderte 2018 aus Polen nach Deutschland ein. Nach Angaben der Naturschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) halten sich derzeit bis zu 15 Tiere dauerhaft in Brandenburg auf.