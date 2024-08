Für ihn sei es kaum zu leisten, all diesen Hinweisen - vor allem wenn sie von weiter entfernt stammen - nachzugehen. Für die Suche und den möglichen Kontakt und auch für das Anlocken brauche es Ruhe, so Hewelcke. "Wir suchen am Morgen und am Abend." Wenn es ruhiger sei, verspreche er sich, den Elch auch sehen oder anlocken zu können.



Die bald anbrechende Brunftzeit erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass der fünfjährige Elchbulle in die Nähe der im Wildtierpark Hohenbruch lebenden Elchkuh komme. Ein Tierarzt stehe mit einem Narkosegewehr bereit. "Wenn er getroffen wird, läuft er noch ein paar Meter", so Hewelcke. Das Tier könne dann aber relativ leicht in das Gehege transportiert werden.