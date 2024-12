In der Corona-Zeit soll eine Prenzlauer Gynäkologin Abtreibungspillen über die Grenze nach Polen geschickt haben. Nun wird der Prozess gegen sie in Stettin fortgesetzt. Entscheidend ist die Frage, ob Beweismittel illegal beschafft wurden.

Am Bezirksgericht im polnischen Stettin (Szczecin) wird am Mittwoch der Prozess gegen Maria Kubisa, die leitende Gynäkologin im Krankenhaus Prenzlau (Uckermark), fortgesetzt. Sie ist polnische Staatsbürgerin und soll Frauen während der Coronazeit in Stettin in insgesamt sechs Fällen mit Abtreibungspillen bei Schwangerschaftsabbrüchen geholfen haben. Das verstößt gegen polnisches Recht. Ihr drohen bis zu drei Jahre Haft.

Alternativ lassen sich viele Polinnen von Ärzten in Deutschland beraten und gegebenenfalls Abtreibungen vornehmen. Dann wird ein Termin gemacht, es gibt eine Beratung und schließlich - wenn nötig - den Eingriff. Im Krankenhaus Prenzlau werden so mehreren tausend Patientinnen jährlich behandelt.

Die jetzt von der polnischen Justiz angeklagten Fälle sollen sich während der Coronazeit in Stettin abgespielt haben. Frauen in Not war in dieser Zeit der Weg nach Prenzlau versperrt. Kubisa soll laut Anklage Medikamente zum Schwangerschaftsabbruch nach Polen geschickt haben. Ihr wird vorgeworfen, die Pillen verkauft zu haben, um daraus finanzielle Vorteile zu erzielen. Kubisa bestreitet die Vorwürfe. "Das ist eine Lüge", sagte sie zum Prozessauftakt im Oktober dem rbb. Ihr zufolge sei Frauen in lebensbedrohlichen Situationen medizinische Hilfe geleistet worden.