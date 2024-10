Die Staatsanwaltschaft Stettin wirft der Angeklagte Maria Kubisa vor, in sechs Fällen aufgrund finanziellen Vorteiles den Frauen beim Schwangerschaftsabbruch geholfen zu haben. Sie soll Medikamente zum Schwangerschaftsabruch nach Polen geschickt haben. Schwangerschaftsabbrüche sind in Polen nach Paragraf 152 des polnischen Strafgesetzbuches illegal, es drohen bis zu drei Jahre Haft.

Ein Prozess gegen die leitende Gynäkologin im Krankenhaus Prenzlau (Uckermark), die Frauen widerrechtlich bei einer Abtreibung geholfen haben soll, hat am Donnerstag in Polen begonnen.

Ärzte helfen in der Uckermark Frauen aus Polen, die abtreiben wollen oder müssen. In ihrem Heimatland sind Schwangerschaftsabbrüche immer noch illegal. Die Mediziner gehen dabei ein Risiko ein: Die Stettiner Staatsanwaltschaft geht juristisch gegen sie vor.

Konkret geht es im Prozess um die Zeit der Corona-Pandemie. Als die Grenze geschlossen war, konnten polnische Schwangere nicht in Prenzlau behandelt werden. Stattdessen seien etwa Abtreibungspillen nach Polen geschickt worden. Damit, so die angeklagte Gynäkologin, sei Frauen in lebensbedrohlichen Situationen medizinische Hilfe geleistet worden.

Nach dem ersten Prozesstag sagte die leitende Gynäkologin Kubisa, sie werde - egal wie das Urteil ausfällt - weiterhin auch polnische Frauen in der Not helfen. "Nach 33 Jahren ununterbrochener Arbeit für Frauen, wo man jeden Tag einen Fehler machen kann, habe ich keinem was Schlechtes getan", sagte sie am Donnerstag dem rbb. Sie helfe den Frauen gern mit dem, was sie gelernt habe.



Am 11. Dezember wird sich wahrscheinlich entscheiden, ob Kubisa mit einem Freispruch das Bezirksgericht Stettin verlassen kann oder verurteilt wird. Das Verfahren findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.