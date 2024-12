Lediglich die Freien Wähler stimmten gegen die Erhöhung, alle anderen Parteien dafür. Ein Antrag der Freien Wähler, die Wasserpreise nicht zu erhöhen, wurde in der Sitzung entsprechend abgelehnt.

Die Potsdamerinnen und Potsdamer müssen ab dem kommenden Jahr mehr für Trinkwasser und Abwasser zahlen. Das hat die Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend beschlossen.

Der Anstieg fällt allerdings moderater aus als ursprünglich geplant. Die Kosten steigen jetzt nicht um 30, sondern nur um rund elf Prozent. Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos) warnte jedoch erneut davor, dass die Steigerung 2026 bis zu 38 Prozent betragen könnte.



Grund für den Anstieg sind die gestiegenen Betriebskosten der Stadtwerke-Tochter "Energie und Wasser Potsdam" (EWP), insbesondere in den Bereichen Personal, Instandhaltung und Energie. Das Rathaus will nun prüfen lassen, wo bei der EWP gespart werden kann, damit die nächste Gebührenerhöhung nicht so hoch ausfällt.