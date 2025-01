Das Deutsche Historische Museum (DHM) hat die sogenannte Pilsener Reverse und zwei weitere Urkunden mit Originalhandschriften aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges erworben. "Dies ermöglicht uns auch, die dringend notwendige Restaurierung dieser einzigartigen Urkunden durchzuführen, um sie unserem Publikum in bestmöglichem Zustand präsentieren zu können", sagte der Präsident der Stiftung Deutsches Historisches Museum, Raphael Gross, am Dienstag in Berlin. In der künftigen Ständigen Ausstellung über die deutsche Geschichte, die derzeit vom DHM entwickelt wird, könnten sie von zentraler Bedeutung für die Zeit des Dreißigjährigen Krieges sein.