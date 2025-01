Die Berliner Staatsanwaltschaft will möglichst zügig die Ermittlungen abschließen und Anklage gegen den Influencer erheben, der an Silvester eine Rakete in eine Wohnung in Berlin-Neukölln geschossen hat. "Das Verfahren wird beschleunigt behandelt", sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Michael Petzold.

Dies sei schon deswegen erforderlich, weil sich der beschuldigte 23-Jährige in Untersuchungshaft befinde. Der Mann aus dem Westjordanland geht dagegen vor und hat laut Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Haftprüfung gestellt. Dieser Termin müsste spätestens nach zwei Wochen erfolgen. Sollten die Ermittlungen jedoch schnell abgeschlossen sein, könnte sich dadurch die Frist verändern und es schnell zum Prozess kommen.