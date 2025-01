Blind, taub, das Gesicht verbrannt: Auch in dieser Silvesternacht erlitten Menschen durch Böller und anderes Feuerwerk Verletzungen, teils mit dauerhaften Folgen. Alleine in Berlin traf es laut des Senats mehr als 360 Menschen.

In vielen Fällen handle es sich um leichte Verletzungen, zum Beispiel oberflächliche Verbrennungen. "Es gab aber zahlreiche Personen, die schwer und schwerst verletzt wurden", so die SPD-Politikerin. Bei einigen gebe es keine Aussicht auf eine vollständige Genesung.

An Silvester sind in Berlin den Erkenntnissen der Gesundheitsverwaltung zufolge 363 Menschen durch Feuerwerk verletzt worden. Davon seien 52 stationär in einem Krankenhaus aufgenommen worden, sagte die Gesundheitssenatorin Ina Czyborra am Montag im Ausschuss für Gesundheit und Pflege.

Immer mehr Menschen beteiligen sich an der Petition für ein bundesweites Böllerverbot. Vor allem in Berlin eskalierte die Silvesternacht. Am Montag sollen die Unterschriften an das Bundesinnenministerium übergeben werden.

Eine Person habe schwerste Gesichtsverbrennungen erlitten, nachdem eine Rakete direkt vor ihrem Gesicht explodiert sei. Ein Kind sei durch die Explosion einer Kugelbombe in Tegel lebensbedrohlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugenhinweise, die zum Täter oder den Tätern führen. Kugelbomben sind wegen ihrer hohen Explosionskraft hierzulande nicht für den Allgemeingebrauch zugelassen. Sie werden hauptsächlich in professionellen Großfeuerwerken bei Veranstaltungen eingesetzt.

Andere Menschen hätten schwere Hörschäden und Verletzungen am Auge erlitten, bis hin zum dauerhaften Verlust ihres Seh- oder Hörvermögens. Alleine an der Charité in Berlin wurden 49 Personen mit feuerwerksbezogenen Verletzungen behandelt, wie Sprecherin Manuela Zingl am Donnerstag mitteilte. Die Zahl bezieht sich auf den Zeitraum zwischen dem 31. Dezember 8 Uhr und dem 1. Januar 8 Uhr. "Auffällig waren die Häufung von "Kugelbomben" und Berichte von gezieltem Feuerwerksbeschuss auf Passanten", so Zingl.

Am Unfallkrankenhaus Berlin waren es 42 Verletzte, die behandelt wurden. Mehrere davon seien durch Kugelbomben schwer an Händen, Gesicht und Augen verletzt worden, darunter auch Kinder. Andere Betroffene hätten infolge der Explosion dieser Sprengkörper schwere Hörschäden bis hin zu einem dauerhaften Hörverlust erlitten, schilderte die UKB-Sprecherin Angela Kijewski.