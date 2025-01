Mehrere schwere Fälle an Silvester - Deshalb sind Kugelbomben so gefährlich

Mi 01.01.25 | 18:01 Uhr

Picture Alliance/Andreas Arnold Bild: Picture Alliance/Andreas Arnold

Bei mehreren Explosionen in der Silvesternacht in Berlin und Brandenburg sollen Kugelbomben heftige Schäden an Häusern, schwere Verletzungen und den Tod eines Mannes verursacht haben. Die Feuerwerkskörper sind enorm gefährlich und nicht für Laien gedacht.

Acht schwerverletzte Menschen in Berlin-Tegel, ein Toter in Kremmen (Oberhavel), ein lebensgefährlich Verletzter in Havelsee-Fohrde und drei massiv beschädigte Wohnhäuser in Berlin-Schöneberg: Vier Vorfälle aus der Silvesternacht bei denen die Polizei von Kugelbomben als Ursache ausgeht.

Große Explosionen, gedacht als Profi-Feuerwerk

Kugelbomben sind Sprengkörper, die wegen ihrer hohen Explosionskraft in Deutschland nicht für den Allgemeingebrauch zugelassen sind. Es handelt sich dabei - wie der Name schon sagt - um kugelförmige Geschosse. In unterschiedlichen Größen, bis zu mehreren Kilogramm Gewicht werden sie eigentlich im professionellen Großfeuerwerk eingesetzt. Um sie legal im Fachhandel zu kaufen, muss man eine entsprechende Erlaubnis als geprüfter professioneller Pyrotechniker vorweisen können und muss mindestens 21 Jahre alt sein. Man darf sie auch nur in einem zugelassenen Lager aufbewahren, weil die Lagerung beispielsweise in einfachen Wohnräumen zu gefährlich wäre. Die Kugelbomben können unterschiedliche Größen haben und dabei mehrere Kilogramm wiegen. Im Inneren können verschiedene Effekte eingebaut werden. Die Kugelbomben werden richtig angewandt mit einem Mörser bis zu mehrere Hundert Meter hoch in die Luft gefeuert, also deutlich höher als frei käufliches Feuerwerk. Hoch oben explodieren sie dann zeitverzögert und können verschiedene Effekte freisetzen. Im Inneren ist so viel Sprengstoff, dass der Explosionsdurchmesser über hundert Meter groß sein kann.

Illegal angeboten in Chatgruppen

Illegal verwendet besteht die Gefahren darin, dass die Bomben sich unkontrolliert bewegen und explodieren, wenn sie nicht aus einer Abschussvorrichtung geschossen werden. Sie haben deutlich mehr Explosionsmasse als legales Feuerwerk und können durch eine Druckwelle erhebliche Schäden anrichten - auf dem Boden dürfen sie auf keinen Fall gezündet werden. In offenen Chatgruppen beispielsweise bei Telegram werden Kugelbomben illegal angeboten, ohne jegliche Kontrollen. Die Polizei zieht zwar immer wieder solche illegalen Händler aus dem Verkehr, die meist aus Polen und Tschechien eingeschmuggelte Pyrotechnik findet aber offensichtlich trotzdem den Weg auf Berliner Straßen. Zur Art und den Verkaufswegen solcher für Laien verbotenen Kugelbomben konnte die Berliner Polizei auf Nachfrage von rbb|24 kurz vor Silvester keine näheren Angaben machen.

Welche Folgen die Kugelbomben anrichten können, beobachten die Ärztinnen und Ärzte nun in den Rettungsstellen: Im UKB spricht man von einem neuen Trend. | Bild: dpa/Annette Riedl

UKB-Direktorin beobachtet Trend und schwere Verletzungen

Teilweise werden die Kugelbomben auch selbst gebastelt. Die Direktorin des Berliner Unfallkrankenhauses, Leila Harhaus-Wähner sagte im rbb24 Inforadio, man habe auffällig viele Verletzte aufgrund selbstgebastelter Kugelbomben in der Silvesternacht gesehen. Sie sprach sogar von einem erkennbaren Trend. Den Menschen, die selbstgebaute Kugelbomben zünden, seien sich häufig nicht über die möglichen Auswirkungen im Klaren. "Die ziehen natürlich erheblich schwerere Verletzungsfolgen nach sich", sagte sie. Der größte Unterschied zu Unfällen mit legalem Feuerwerk sei, dass häufig mehr Körperteile betroffen seien. Kugelbomben explodieren im Prinzip in alle Richtungen. "Primär explodieren sie in der Hand, sodass wir wirklich die schwersten Hand- und Amputationsverletzungen gesehen haben, in Verbindung mit schweren Verbrennungen. Dann waren aber eben auch Gesicht, Hals, Augen betroffen", sagte Harhaus-Wähner. Die Betroffenen seien ihrer Beobachtung nach "alle im jugendlichen Alter oder junge Erwachsene, ausschließlich männlich".

Mehrere Verletzte und ein Toter in Silvesternacht

Zum Jahreswechsel detonierte eine solche Kugelbombe offenbar direkt an einem Hauseingang in Berlin-Schöneberg. Die Fensterscheiben des Hauses wurden zu einem Großteil zerstört, auch in umliegenden Gebäuden kam es zu erheblichen Schäden, Menschen wurden verletzt. In Berlin-Tegel explodierte eine vermeintliche Kugelbombe inmitten einer Menschenmenge. Acht Menschen wurden nach Angaben eines Feuerwehrsprechers verletzt, darunter zwei lebensbedrohlich. Unter den beiden Schwerstverletzten sei auch ein Kleinkind. In Brandenburg kam es nach Polizeiangaben ebenfalls zu zwei schweren Unfällen mit Kugelbomben. In Kremmen im Landkreis Oberhavel starb ein 21-jähriger Mann nach einer Explosion an seinen Verletzungen. Er soll offensichtlich eine Kugelbombe gezündet haben, sagte ein Polizeisprecher. Ob der Mann eine Erlaubnis dafür hatte, wird geprüft. In Havelsee-Fohrde nahe der Stadt Brandenburg an der Havel soll sich ein 42-jähriger Mann bei der Explosion einer selbstgebauten Kugelbombe lebensgefährlich an Hand und Körper verletzt haben. Sein Zustand ist nach Polizeiangaben kritisch.