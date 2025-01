Polizei findet toten Mann in Hausflur - Tatverdächtiger festgenommen

Do 30.01.25 | 20:04 Uhr

Die Polizei hat in Berlin-Marzahn einen toten Mann in einem Hausflur gefunden. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagabend mitteilte, liegt vermutlich ein Tötungsdelikt vor. Ein Tatverdächtiger wurde noch im Haus festgenommen.

Offenbar hat es zwischen den beiden eine Auseinandersetzung gegeben. Als die alarmierte Polizei eintraf, war der 59-Jährige bereits tot. Die Sanitäter konnten ihm nicht mehr helfen.

"Wir gehen aktuell von einem Tötungsdelikt aus. Die Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen übernommen", sagte die Polizeisprecherin. Weitere Details, wie der Tathergang oder die Tatwaffe sind bislang noch nicht bekannt.