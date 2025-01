Ein 62 Jahre alter Mann ist nach dem Baden im Naugartener See in der Uckermark gestorben. Wie ein Polizeisprecher rbb|24 am Sonntag sagte, entdeckte ein Zeuge den im Wasser treibenden Körper des Mannes am Samstag gegen 9:30 Uhr in der Nähe der Badestelle Waldeck. Alarmierte Feuerwehrleute bargen den Mann aus dem See und brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort starb der 62-Jährige.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat sich der Mann an dem Morgen alleine zum Eisbaden ins Wasser begeben. In der Gegend, die zur Gemeinde Nordwestuckermark gehört, lag die Außentemperatur um diese Zeit um den Gefrierpunkt. Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Todesursache aufgenommen, bisher ist noch nichts Näheres bekannt.