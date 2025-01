Prozess in Südafrika

Seit fast zwei Jahren wird Nick F. aus Döbern in Südafrika vermisst. Mehrere Angeklagte müssen sich vor Gericht verantworten. Nun hat einer der Angeklagten ein weiteres Bandenmitglied schwer belastet. Erstmals kommt damit Bewegung in den Fall.

Der Mann soll dem damals 22-Jährigen demnach dessen Handy und Rucksack abgenommen haben und ihm dann mit einem Messer in den Rücken gestochen haben. Nick F. habe anschließend nicht mehr richtig gehen können und habe einen sehr geschwächten Eindruck gemacht.

Seit August des letzten Jahres läuft in Südafrika der Prozess gegen vier Männer, denen vorgeworfen wird Nick F. aus Döbern (Spree-Neiße) überfallen zu haben - nun ist erstmals Bewegung in den Fall gekommen. Laut dem Chefermittler der örtlichen Polizei hat sich einer der Angeklagten dazu bereiterklärt, als Zeuge auszusagen und ein anderes Bandenmitglied schwer belastet.

Seit eineinhalb Jahren wird Nick F. aus Döbern in Südafrika vermisst. Schnell waren Verdächtige ausgemacht, die etwas mit seinem Verschwinden zu tun haben sollen. Nun hat die Hauptverhandlung begonnen - nicht wegen Mordes, sondern wegen Raubes.

Keine Mordanklage wegen in Südafrika vermisstem Döberner

Das Hauptverfahren gegen die vier Männer läuft seit August des letzten Jahres, zuvor hatte es schon ein sogenanntes Vorverfahren gegeben. Die Männer hatten zu diesem Zeitpunkt bereits zugegeben, Nick F. überfallen und ausgeraubt zu haben, wollten aber mit dessen Verschwinden nichts zu tun gehabt haben. Im Prozess hatten sich die Männer bislang nicht geäußert. Sie sollen demnach aus einem Armenviertel stammen.

Angeklagt sind die Männer unter anderem wegen schweren Raubes. Bei ihnen waren Gegenstände gefunden worden, die dem Döberner zugeordnet werden konnten. Für eine Mordanklage hatten die Beweise nicht ausgereicht. So ist beispielsweise eine Leiche nie gefunden worden, trotz zahlreicher Suchaktionen, auch durch Freiwillige. Weitere Anklagepunkte sind hingegen Hausfriedensbruch und der illegale Besitz von Schusswaffen und Munition.



Nick F. war am 15. Februar 2023 verschwunden. Er hatte an diesem Tag seine Unterkunft verlassen und dabei auch Wertgegenstände zurückgelassen. Schon kurz nach dem Verschwinden des 22-Jährigen waren fünf Tatverdächtige festgenommen worden. Gegen einen der Männer war die Anklage wegen Mangels an Beweisen schließlich fallen gelassen worden.