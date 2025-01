Am Donnerstag droht in Berlin und Brandenburg Glatteis. Zwar steigen die Temperaturen wieder über den Gefrierpunkt und es wird milder, heißt es vom ARD-Wetterzentrum. Da die Böden aber verbreitet gefroren sind, kann darauf fallender Regen für glatte Straßen und Gehwege sorgen.

Die Lage am Morgen und Vormittag ist keineswegs eine extreme Wettersituation. Luftmassenwechsel in dieser und ähnlicher Ausprägung gibt es jeden Winter. Verkehrsteilnehmende sollten aber vorbereitet und achtsam unterwegs sein.

Tief "Erwin" bringt im Wochenverlauf Regen mit und verdrängt Winterhoch "Beate", das für die frostigen Temperaturen gesorgt hatte. Bis Donnerstagvormittag kann aber noch nasser Schnee oder Schneeregen fallen. Am frühen Morgen kann es vor allem in Westbrandenburg glatt werden, am Vormittag dann im Osten. Gegen 12 Uhr soll die Glatteisgefahr gebannt sein.

Die aktuelle Wetterlage sorgt zudem für eine zunehmend schlechte Luftqualität in Berlin. Vor allem der hohe Anteil an Feinstaub gefährde die Gesundheit, warnte ARD-Meteorologe Tim Staeger am Mittwoch dem rbb-Sender 88.8. "Wenn da die Konzentration über einen längeren Zeitraum sehr hoch ist, reizt [das] die Atemwege. Und ganz feine Staubteilchen können sogar bis in den Blutkreislauf vordringen."

Berlin liege unter einem winterlichen Hochdruckgebiet mit wenig Wind, daher werde die Luft nur wenig ausgetauscht. In den kommenden Tagen soll der Luftaustausch aber besser werden - und damit auch die Feinstaubbelastung geringer.