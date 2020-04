Wegen Corona-Verdachts sind in der Nacht auf Dienstag mehr als 70 Menschen aus einer Berliner Pflegeeinrichtung in Krankenhäuser gebracht worden. Die Seniorenwohnanlage liegt im Lichtenberger Ortsteil Fennpfuhl. Nach rbb-Informationen hat das Haus insgesamt 85 Bewohner. Von ihnen sind laut Berliner Feuerwehr mindestens 28 Personen an Covid-19 erkrankt, drei davon sollen in kritischem Zustand sein. Von weiteren Fällen müsse ausgegangen werden. Bereits am Sonntag wurden laut Feuerwehr vier Bewohner mit schweren Symptomen ins Krankenhaus gebracht, am Montag folgten sechs weitere.

Senioren- und Pflegeheime gehören während der Corona-Pandemie zu besonders gefährdeten Einrichtungen. Trotz umfassender Besuchsverbote und strenger Hygieneregeln ist es in den vergangenen Wochen in Berlin immer wieder zu Infektionen in solchen Einrichtungen gekommen. In der vergangenen Woche berichtete die Senatsgesundheitsverwaltung von Corona-Ausbrüchen in mehr als 40 Berliner Pflegeheimen.



Zu den Pflegeheimen mit besonders vielen Infektionsfällen gehörte das Hermann Radtke-Haus in Neukölln. In dem Haus am Buckower Damm hatten sich vor zwei Wochen 18 Bewohner und vier Mitarbeiter mit dem Coronavirus angesteckt. Zwei Bewohner starben. Das Virus hatte sich bei einem gemeinsamen Kegelabend ausgebreitet.



Das Haus wird von der Diakonie betrieben und stand nach Ausbruch des Coronavirus komplett unter Quarantäne. Im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (DWBO) sind bislang bei acht Trägern von Pflegeeinrichtungen Corona-Infektionen bestätigt worden. Betroffen waren sowohl Pflegebedürftige als auch Mitarbeitende.