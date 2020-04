Lars Görisch Berlin Sonntag, 26.04.2020 | 17:46 Uhr

Ich bin von dem Artikel enttäuscht. Weder wurde eine offizielle Stellungnahme der Senatsverwaltung Umwelt, Verkehr und Klimaschutz erwogen, noch hat man sich mit dem Thema intensiv auseinander gesetzt.



Ja, der Trend der NO2 Belastung ist im Zeitverlauf abnehmend, aber Messwerte sind weiterhin z.T. viel höher (!) als die Grenzwerte und das ändert sich mit derzeiten Maßnahmen so schnell wohl nicht (s. Prognosen Luftreinhalteplan 2015-2020, Anmerkung: Leider sind die Messdaten des BLUME noch nicht vollständig online, sodass ich die dargestellten Werte nicht überprüfen konnte). Dennoch ohne den Vergleich zu den Grenzwerten (sowie Tage der Überschreitung) sind die Grafiken bzw. die Aussagen über negative Trends für uninformierte Leser irreführend und verharmlosen das Problem.

Auch sollte zwischen Messstationen, die den städtischen Hintergrund messen, und denen, die in der Innenstadt stehen, unterschieden werden. Sie haben unterscheidliche Zwecke und die Daten sind im Kontext zu interpretieren! Auch das gibt Anlass zu falschen Schlussfolgerungen durch den Leser. Gleiches gilt für die Artikelüberschrift, welche impliziert, dass Autoverkehr keinen großen Einfluss auf die Luftqualität hätte. Eifert der RBB der Bild nach oder pflegen die Autoren ihren Kontakt zur Automobil-Lobby? Der Autoverkehr ist und bleibt neben genehmigungspflichtigen Anlagen der Hauptemittent von NO2 (sowie NO) hier in Berlin (s. Luftreinhaltepläne). Selbstverständlich hat dann die Abnahme der Verkehrsstärke (siehe exemplarisch: Pressemitteilung der Verkehrsinformationszentrale Berlin vom 22.04.2020, "Nur leichter Anstieg..") einen Einfluss auf die Messwerte. Ebenso, ob es nun ein Diesel- oder kein Dieselfahrzeug ist. Qualität und Quantität (!). Auch das ist für den uninformierten Leser irreführend dargelegt. Um DANN den genauen Anteil an einer Abnahme im Februar/März herauszufinden, müssen Wetter, Verkehrsstärke und weitere (!) Einflussgrößen verglichen werden (Wetter ist durchaus ein bedeutender). Das ist korrekt, aber nicht hilfreich für die eigentliche Problematik: die Nichteinhaltung der Grenzwerte. Der Lockdown war ja keine Maßnahme zur Luftreinhaltung!



Bitte genauer sein: in der Grafiküberschrift steht "weniger Stickstoff" und "Stickstoffbelastung". Es ist aber jeweils nur Stickstoff-DI-oxid abgebildet. Und welche Zeitspanne soll "während des Lockdowns" sein?



Mein Kommentar sei eine Empfehlung sich nochmal näher mit dem Thema zu beschäftigen.