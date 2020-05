Vor gut 100 Jahren wütet die Spanische Grippe in der Welt, auch in Groß-Berlin und Preußen kostet sie Zehntausende das Leben. An dem Virus sterben wohl mehr, als in beiden Weltkriegen zusammen – auch, weil die Behörden sie komplett unterschätzen. Von Sebastian Schneider

Weltweit kostet sie zwischen 25 und 50 Millionen Menschen das Leben, möglicherweise auch deutlich mehr. Gerade in afrikanischen und asiatischen Ländern, wo sie am schlimmsten wütete, wurden bei weitem nicht alle Grippetoten registriert. Die US-amerikanische Journalistin Laura Spinney schätzt in ihrem Sachbuch "1918. Die Welt im Fieber", dass es möglicherweise an die 100 Millionen Todesopfer waren – mehr, als in beiden Weltkriegen zusammen.

Doch er wächst schnell über den Krieg hinaus, zwischen 1918 und 1919 findet er den Weg auf Archipele im Pazifik, in chinesische Dörfer, die Straßen und Gassen von Mumbai und Dakar, von New York und Groß-Berlin. Viele Jahrzehnte später werden ihn Forscher in einer gut erhaltenen Leiche in einem Massengrab im gefrorenen Boden Alaskas finden. Aber damals, vor gut 100 Jahren, weiß man noch nicht, was ein Virus ist. Der Tod bekommt den Namen Spanische Grippe.

In den Schützengräben, auf den Schlachtfeldern liegen Leichen. Die Männer werden zerfetzt von Granaten, durchbohrt von Kugeln und Klingen, erstickt durch Gas. Doch viel mehr Soldaten trifft der Tod in überfüllten Lazaretten, hustend, schweißnass, glühend vor Fieber. Manche bluten aus Mund und Nase. Der neue, unsichtbare Feind gesellt sich mitten in den Horror des letzten Kriegsjahres. Er wird binnen weniger Monate fünfmal mehr Opfer fordern, als das Schlachten der Armeen selbst.

Am 4. März 1918 wird der erste Fall weltweit in einer nahegelegenen Militärbasis in Haskell registriert. Der Gefreite Albert Gitchell meldet sich mit 40 Grad Fieber, extrem starken Kopf- und Gliederschmerzen krank. Gitchell ist Lagerkoch und teilt Essen aus. Das Camp ist mit 56.000 Rekruten eines der größten des Landes. Hier werden die jungen Männer auf ihren Einsatz auf den europäischen Schlachtfeldern vorbereitet. Innerhalb der ersten drei Wochen erkranken Tausende von ihnen. Bald melden andere Camps in den USA ähnliche Fälle.

Der Arzt Loring Miner wird Anfang des Jahres zu auffällig vielen Hausbesuchen gerufen. Bald ist er nur noch von Farm zu Farm unterwegs. Die Patienten zeigen urplötzlich heftige Grippesymptome. Was Miner wundert: Die meisten sind jung und waren vorher völlig gesund. Bei den bekannten, saisonalen Grippewellen dagegen trifft es vor allem Kleinkinder und Alte. Miner nimmt Blutproben, die er in seinem kleinen Labor untersucht. Er meldet seine Befürchtung, es mit einem neuen Erreger zu tun zu haben, an den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Aber er bekommt nie eine Antwort.

Haskell County im US-Bundestaat Kansas ist ein von Sandstürmen geplagter und dünn besiedelter Landstrich, in dem vor allem Farmer leben. Hier bricht die Pandemie im Januar und Februar 1918 aus, das nehmen die meisten Medizinhistoriker an. Das Vogelgrippe-Virus springt wohl zunächst von einem Wildvogel auf ein Nutztier über. A/H1N1 mutiert und infiziert zum ersten Mal einen Menschen. Einen, der oft eng mit Geflügel und Schweinen in Kontakt kommt.

Die deutschen Truppen haben an der Westfront bei ihrer Frühjahrsoffensive Tausende britische, französische und US-amerikanische Soldaten gefangengenommen. So kommt das Virus auch zu ihnen. Bald sind 900.000 deutsche Soldaten außer Gefecht gesetzt. General Erich Ludendorff schiebt das Scheitern der letzten deutschen Offensive später auf die Spanische Grippe - sie kommt ihm als Ausrede sehr gelegen.

Längst hat der Krieg fast die gesamte Welt erfasst. Nie zuvor wurden so viele Menschen in so kurzer Zeit um die Erde bewegt. Fregatten der US-Streitkräfte landen im März im französischen Brest, im April bricht die Grippe in den Schützengräben aus. Die katastrophalen hygienischen Bedingungen im Morast der Front machen es dem Virus leicht: Dreck, Nässe, Ungeziefer, Ratten setzen den Soldaten zu. Die Militärärzte werden komplett überrascht. Der Mensch hat noch keinerlei Immunabwehr gegen dieses mutierte Virus. Tausende sterben jede Woche an der Grippe - etwa jeder zehnte Infizierte überlebt nicht.

Dabei ist der Grund ein anderer: Spanien nimmt nicht am Krieg teil, das Land ist neutral. Deshalb gibt es kaum Zensur, die Zeitungen thematisieren die Krankheit vergleichsweise offen und ausführlich. In Ländern der Kriegsgegner wie Großbritannien und dem Deutschen Reich werden Meldungen unterdrückt – aus Angst, die Bevölkerung weiter zu demoralisieren. Nur deshalb ist der Name "spanische Grippe" in die Geschichte eingegangen.

"Man musste davon ausgehen, dass das Virus aus Spanien gekommen war. Aber das passte gar nicht ins Konzept. Damals hatten sich alle darauf eingestellt, dass alles Böse immer aus dem Osten kommt. Und jetzt kam es scheinbar aus dem Westen – darauf konnte man sich überhaupt keinen Reim machen", sagt der Historiker und Mediziner Wilfried Witte über die Eindrücke im damaligen Deutschen Reich. Der Oberarzt am Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld hat das Buch "Tollkirschen und Quarantäne. Die Geschichte der Spanischen Grippe" geschrieben.

Es wird später Frühling, bis man zum ersten Mal von der Pandemie lesen kann: Am 27. Mai 1918 meldet die spanische Nachrichtenagentur Fabra (und Reuters), König Alfons XIII. sei von einer rätselhaften Erkrankung befallen. "Eine merkwürdige Krankheit mit epidemischem Charakter ist in Madrid aufgetreten. Die Epidemie ist von einer milden Form, Todesfälle wurden bisher nicht gemeldet", heißt es in der Nachricht. Nicht einmal drei Wochen später liegen die ersten Kranken in Groß-Berlin darnieder.

Dabei verstört die Menschen im Jahr 1918, dass sich niemand sicher fühlen darf: "Pan demos" bedeutet "alles Volk". In Wien stirbt der Maler Egon Schiele, in München der Soziologe Max Weber. In New York City Frederick Trump, der Großvater eines späteren US-Präsidenten. Dieser wird ein Jahrhundert später versuchen, China die Schuld an einem anderen Virus zu geben. "Eine Weltseuche, gegen die die Pest in Florenz oder ähnliche Chronikgeschichten ein Kinderspiel sind", notiert der Schriftsteller Stefan Zweig damals in seinem Tagebuch. Der kranke Franz Kafka hat Glück und überlebt die Spanische Grippe. Sechs Jahre später erliegt er der Tuberkulose.

Die Briten nennen die Pandemie damals "flandrisches Fieber", weil sich die Soldaten in den belgischen Schützengräben angesteckt haben. Die Deutschen bezeichnen sie zunächst als "Blitzkatarrh", weil er so schnell krank macht und tötet. Die Spanier reden von der "portugiesischen Krankheit", die Senegalesen von der "brasilianischen", die Polen von der "Bolschewikenkrankheit". Die New York Times schlägt vor, es die "Deutsche Grippe" zu nennen, schließlich befalle sie ja nur Deutsche. "Wenn man sich als Historiker mit Seuchen beschäftigt, wundert man sich über solche Schuldzuweisungen nicht. Das zieht sich durch die Seuchengeschichte – wie auch jetzt während der Corona-Pandemie", sagt Wilfried Witte.

Soldaten bringen die Seuche beim Erholungsurlaub in die Heimat mit, andere schleppen es später bei ihrer Rückkehr nach dem Kriegsende ein. Innerhalb weniger Monate erkranken Hunderttausende im Kaiserreich an der Spanischen Grippe. Insgesamt sterben bis Januar 1919, innerhalb von nicht einmal sechs Monaten, geschätzt 400.000 Menschen im Land daran. Allein in Groß-Berlin sind es mehr als 50.000 Tote. In den Zeitungen liest man davon kaum etwas. "Es ist sehr auffällig zu beobachten, dass versucht wird, die Spanische Grippe im Deutschen Reich nach Möglichkeit überhaupt nicht zu thematisieren. Man versuchte ganz offenkundig, das bewusst kleinzuhalten", sagt Wilfried Witte.

"Natürlich kann man verstehen, wenn die Leute gedacht haben: Wir haben einen nie gekannten, total verstörenden Weltkrieg erlebt. Jetzt hungern wir und nun kommt noch die Grippe obendrauf. Davon ausgehend hat sich das Bild etabliert, dass man die Spanische Grippe von etwas anderem ableitet. Man sieht sie als eine Folgeerscheinung und macht dann das andere Phänomen zum eigentlichen Thema, zum Beispiel Hunger", sagt Wilfried Witte. Auch das ist ein Grund dafür, dass die Spanische Grippe selbst so lange in Vergessenheit geriet.

Die These aber, dass es fast nur an Hunger und Entbehrung lag, dass die Grippe derart verheerend wirkte, lässt sich nicht halten. Denn ländliche Gebiete des Deutschen Reichs, in denen die Menschen wesentlich mehr zu essen hatten, wurden von der zweiten Welle mindestens ebenso hart erfasst, wie notleidende Großstädte. Die deutlich besser versorgte, im Krieg neutrale Schweiz erwischt es noch schwerer.

Diese zweite Junihälfte, in der die Grippe die deutsche Hauptstadt erwischt, ist relativ kühl und regnerisch, das Wetter nehmen die Zeitungen gerne als Erklärung für die rasante Ausbreitung des Erregers. Einen möglichen Zusammenhang zur desaströsen Versorgungslage der Bevölkerung thematisieren sie nicht: Am 15. Juni werden die Brotrationen für die Bürger weiter gekürzt. Die Lebensmittelvorräte sind auf einem neuen Tiefpunkt, die neue Ernte noch nicht eingebracht.

Die Zahl der Neuerkrankungen geht bald darauf zurück. Die Regierungen fühlen sich bestätigt, die Nachrichten zensiert zu haben. Es ist ja nichts Schlimmeres passiert. Viel aufschlussreicher als die dürftigen Zeitungsmeldungen, sind die Todesanzeigen. "Da steht dann nur manchmal: Gestorben an Grippe. Häufiger aber: Kurze, rasche Krankheit. Wenn das in diesem damaligen Kontext da steht, können Sie davon ausgehen: Es war die Spanische Grippe", sagt Witte.

Die Grippe ist nicht meldepflichtig, nur ein Bruchteil der Erkrankten geht zum Arzt. Am ansteckendsten sind Infizierte dann, wenn sie noch keine Symptome verspüren. Die Behörden haben kein Interesse daran, dass das tatsächliche Ausmaß der Pandemie bekannt wird. Und so lesen sich auch die Meldungen. "Auch unter der Schutzmannschaft und unter den Arbeitern der Industriebetriebe wütet die Krankheit, ohne dass sie jedoch nach Art ihres Auftretens Grund zu besonderer Beunruhigung gibt", berichtet die Vossische Zeitung am 1. Juli 1918. Das Berliner Tageblatt zitiert den Vorsteher des städtischen Medizinalamtes mit den Worten, er halte die Gefahr für die Zivilbevölkerung für gering.

"Vorwärts", das SPD-Parteiorgan, meldet am 11. Oktober: "Die Grippe hat nicht nur an Ausdehnung stark zugenommen, sondern auch die Zahl der schweren und tödlich verlaufenden Fälle ist größer als beim ersten Auftreten der sogenannten 'spanischen Krankheit' im Juni diese Jahres. (…) Als Vorbeugungsmittel wird häufig Mundspülen empfohlen."

Ein generelles Verbot von Gottesdiensten oder Versammlungen verhängen sie nicht, in diesen Tagen vor der Novemberrevolution, als sich jeden Tag Tausende bei Kundgebungen auf Straßen und Plätzen drängen. Auch Restaurants und Gaststätten werden nicht komplett geschlossen. "Es gab schon Empfehlungen: Man soll sich nicht anhusten, man soll Massenansammlungen meiden. Hier und da wurden Vergnügungsstätten geschlossen. Aber das, was wir heute machen, quasi weltweit zuhause bleiben – das war damals undenkbar", sagt Wilfried Witte.

Den Begriff "Grippeferien" kennen die Deutschen bald, aber sie gelten nicht an allen Schulen. Mütter sollen entlastet werden, außerdem ist die Schule für viele Kinder der einzige Ort, an dem sie regelmäßig zu essen bekommen. Mal machen sie in der einen Region für zwei Wochen zu, dann in einer anderen. In Berlin werden Schulen nur geschlossen, wenn nachweislich mindestens ein Drittel der Schüler erkrankt ist. "Allerdings sind an den höheren Lehranstalten Klassen bereits aufgelöst worden", heißt es in der Vossischen Zeitung vom 17. Oktober 1918.

An der Siemens-Oberrealschule zum Beispiel ist die Zahl der infizierten Schüler an diesem Tag von 67 auf 111 gestiegen, berichtet die Zeitung. Für die ganze Stadt melden die Allgemeinen Ortskrankenkassen am gleichen Tag 2.015 neue Fälle - und dabei sind die vielen nicht-versicherten Erkrankten nicht mitgezählt.

Nur eine Minderheit kann es sich leisten, nicht zur Arbeit zu gehen. "Homeoffice" gibt es nicht, durch den Krieg fehlen ohnehin schon Hunderttausende Arbeitskräfte. Die Spanische Grippe verschärft diesen Mangel noch. Deshalb müssen viele Fabriken ihre Produktion drosseln. "In den großen Industriebetrieben waren bis zu einem Drittel der Belegschaften ausgeschaltet", schreibt der Historiker Karl Alexander von Müller später. Bei der Berliner Straßenbahn fehlen bald 15 Prozent der Belegschaft, in den Kommunalverwaltungen bis zu 30 Prozent.

Die Gesundheitsbehörde von New York City ruft die Bürger zum Tragen von Schutzmasken auf, mit dem Slogan: "Better be ridiculous than dead" – "Lieber lächerlich als tot". In Groß-Berlin trägt kaum jemand solche Masken. Heute ist klar, dass Städte, die früh und rigoros eingegriffen haben, wesentlich besser davongekommen sind.