Ob ans Meer in Kroatien oder in die österreichischen Berge: Die Bundesregierung hat die Aufhebung der weltweiten Reisewarnung für viele europäische Länder beschlossen. Urlauber müssen sich allerdings je nach Reiseziel auf Einschränkungen einstellen.

Die Kontrollen an der polnischen Grenze werden am Samstag aufgehoben, internationale Flüge von und nach Polen sollen ab dem 16. Juni wieder möglich sein. In Polen gilt wegen der Corona-Pandemie in der Öffentlichkeit ein Mindestabstand von zwei Metern, außerdem gibt es eine Maskenpflicht in Geschäften, dem öffentlichen Nahverkehr, Kirchen, öffentlichen Einrichtungen, Kinos, Theatern, Konzert- und Kulturhäusern. In Restaurants, Bars und Cafés läuft der Betrieb unter Einhaltung von Hygienevorschriften und Abstandsregeln – sowohl im Innen- als auch Außenbereich. Schwimmhallen, Fitnessstudios, Massagestudios und Solarien sind wieder geöffnet, Clubs und Diskotheken bleiben noch geschlossen.

Dem Österreich-Urlaub steht ab dem 15. Juni nichts mehr im Wege. Deutsche Touristen können sich zudem auf eine weitgehende Normalisierung des öffentlichen Lebens im Nachbarland freuen. In Österreich haben die Hotels wieder geöffnet, kulturelle Veranstaltungen mit bis zu hundert Menschen sind wieder erlaubt. Pünktlich zum 15. Juni soll zudem die Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit großteils entfallen. Die Sperrstunde in der Gastronomie wird auf 1 Uhr ausgeweitet und die Begrenzung auf vier Personen pro Tisch aufgehoben.

Einreisebeschränkungen für Deutsche gab es in den Niederlanden auch in der Corona-Krise nie. Seit 1. Juni dürfen Restaurants und Cafés zumindest wieder wenige Gäste empfangen, außerdem dürfen Museen und Theater wieder öffnen. Ab dem 1. Juli stehen auch Campingplätze und Ferienparks Urlaubern wieder ohne Einschränkungen offen - vorher schon unter bestimmten Hygieneauflagen.