Das Wochenende wird warm und schwül, örtlich könnte es gewittern. Wer auf überraschende Abkühlungen von oben oder Schwitzen in den eigenen vier Wänden verzichten möchte, hat nach der längeren Corona-Pause nun wieder eine Alternative: Brandenburgs Saunen und Spaßbäder öffnen wieder am Samstag. Eintrittskarten kann man online bis zu sieben Tage im Voraus kaufen. Die Badedauer ist vorerst auf zwei Stunden begrenzt, damit möglichst viele Gäste kommen können. Allerdings gelten beim Besuch immer noch besondere Hygieneregeln, damit sich das Virus möglichst nicht verbreitet.

Auch den Schutz in Umkleiden und Gemeinschaftsduschen muss jeder Betreiber genau auf sein Bad, seine Therme oder seine Saunalandschaft anpassen. Die Templiner Naturtherme etwa bitten Gäste, bis zum Umziehen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Danach dürfen sie drauf verzichten. In einem Whirpool sollen sich nur Personen aus dem gleichen Haushalt aufhalten.

Einen entscheidenden Unterschied gibt es bei Saunen: Trockensaunen dürfen ab 13. Juni nur ab einer Temperatur von 80 Grad Celsius ohne Aufgüsse öffnen. Dampfsaunen und Dampfbäder bleiben vorerst geschlossen. Die Luft in Bädern und Thermen muss häufiger ausgetauscht werden und die Räume müssen häufiger gereinigt und desinfiziert werden. Die Abstandsregeln gelten nach wie vor, auch in der Sauna - ansonsten schwitzt es sich wie gewohnt.

Auch wenn sie die Erlaubnis haben: Nicht alle Thermen und Bäder in Brandenburg öffnen schon am Samstag, so etwa das Saunadorf Van Almsick, die Kristalltherme Bad Wilsnack oder das "Schwapp" in Fürstenwalde. Deshalb empfiehlt es sich, auf der Internetseite des entsprechenden Bades Infos zu suchen oder anzurufen.