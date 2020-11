Bild: dpa

Corona-Demo in Prenzlauer Berg - "Schweigemarsch" zum Alexanderplatz - 600 Polizeikräfte vor Ort

22.11.20 | 14:37 Uhr

Begleitet von lautstarkem Gegenprotest haben sich am Sonntagmittag Gegner der Corona-Maßnahmen auf den Weg durch Prenzlauer Berg gemacht. Die Polizei ist mit 600 Kräften vor Ort.

In Berlin sind am Sonntag wieder mehrere Tausend Gegner der Corona-Politik von Bund und Ländern auf die Straße gehen. 5.000 Teilnehmer waren zu der als "Schweigemarsch" bezeichneten Demonstration in Prenzlauer Berg angemeldet. Nach ersten Einschätzungen der Polizei waren es aber deutlich weniger.



Treffpunkt der unter dem Namen "Schweigemarsch gegen Diskriminierung und für Menschenrechte" angemeldeten Demonstration war am Sonntagmittag der S-Bahnhof Bornholmer Straße. Rund 600 Polizisten sind rund um die Demonstration im Einsatz.

Laut Polizei wurden bei dem Protestzug einige Personen ohne Mund-Nasen-Schutz festgestellt. Darunter hätten manche Atteste vorgezeigt, die "Anzeichen von Unechtheit" aufwiesen. Gegen diese Personen seien Strafanzeigen gestellt worden.



Sitzblockade auf der Bornholmer Straße | Bild: dpa/Paul Zinken

Sitzblockade auf Bornholmer Straße

An der Strecke standen immer wieder lärmende Menschen mit Kochtöpfen, die den Aufzug stören wollten. Aus vielen Wohnungen entlang der Schweigemarsch-Strecke tönte laute Musik. Gelegentlich ertönten "Nazis raus"-Rufe. Auf Balkonen waren Transparente zu sehen unter anderem mit der Aufschrift: "klar denken statt quer denken. Kein Platz für Corona-Leugner und Nazis."



Vermutlich aus Gruppen von Gegendemonstranten kam es kurzzeitig zu einer Sitzblockade und vereinzelt zu kleineren Rangeleien mit der Polizei. An der Schönhauser Allee versammelten sich nach ersten Schätzungen um die 200 bis 300 Menschen, die - überwiegend schwarz gekleidet - gegen den "Schweigemarsch" demonstrierten. Vereinzelt müsse man Gegendemonstranten beiseite schieben oder wegtragen, twitterte die Berliner Polizei.



Gegen 14:30 Uhr kam der "Schweigemarsch"-Protestzug dann an seinem Ziel, am Alexanderplatz, an. Dort war eine Abschlusskundgebung geplant. Auch dort haben sich zahlreiche Gegendemonstranten versammelt.



Demo-Route wurde verkürzt

Die Demonstration wurde von einer Einzelperson angemeldet. Diese habe von sich aus die Route ein Stück verkürzt, wie die Polizei mitteilte. Sie führt nun über die Schönhauser Allee, die Danziger Straße, die Greifswalder Straße und die Otto-Braun-Straße und endet um 16 Uhr an der Alexanderstraße, wo auch die Kundgebung stattfinden soll. Ursprünglich hätte sie bis zum Großen Stern führen sollen.



Zu den Forderungen der Demonstranten zählen mehr Selbstbestimmung im Kampf gegen die Pandemie, weniger Einschränkungen durch Regierungsverordnungen und ein Verzicht auf Impfungen. Die Initiatoren sprechen von "permanenten Angstkampagnen" und äußern Zweifel daran, dass die Wissenschaft beim Thema Corona regierungsunabhängig arbeite.



Ähnliche Aufrufe gibt es für mehrere deutsche Städte, darunter Eberswalde und Cottbus. Die Initiatoren bezwecken demnach eine friedliche Demonstrationen.

Polizei rechnet mit anderem Einsatz als Mittwoch

Einen ähnlichen Aufzug wie den "Schweigemarsch" am Sonntag hatte es im Oktober auf dem Kurfürstendamm gegeben. Initiatoren einer Gegendemonstration aus dem linken Spektrum sehen darin eine "Opferinszenierung", an der sich bekannte Neonazis beteiligten. Sie wollen den "Schweigemarsch" lautstark stören.



Die Berliner Polizei hatte bereits am Freitag mitgeteilt, dass sie nicht von einem gleich großen Einsatz wie noch am Mittwoch ausgeht. Da waren mehr als 2.600 Polizeikräfte aus ganz Deutschland im Einsatz. Rund 9.000 Menschen hatten am Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni gegen die Corona-Politik demonstriert. Dabei war es zu massiven Angriffen auf die Polizei gekommen. 77 Beamtinnen und Beamte wurden teils schwer verletzt. Es gab 365 Festnahmen, meist wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzregeln.

