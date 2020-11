Bild: imago-images/Norbert Schmidt

Einrichtung in Lichtenberg - Mittlerweile 14 Corona-Tote in Berliner Pflegeheim

16.11.20 | 18:26

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Alten- und Pflegeheim in Berlin-Lichtenberg hat sich die Zahl der Todesfälle nach Betreiberangaben erhöht. "14 positiv getestete Bewohner sind nach

unserer Kenntnis leider verstorben", teilte eine Sprecherin der Betreiberfirma Kursana am Montag mit. Zuletzt waren zwölf Todesfälle bestätigt gewesen. "Nach wie vor sind 27 Bewohner sowie 17 Mitarbeiter positiv getestet", hieß es außerdem.



In der betroffenen Einrichtung lebten zuletzt 90 Menschen. Am Freitag waren 14 Bewohner in Krankenhäuser und andere Heime verlegt worden.

Auflagen wurden wohl nicht eingehalten

Die Senatsverwaltung für Gesundheit zeigte sich noch vor Bekanntwerden der weiteren Todesfälle "bestürzt" über die Ereignisse. Die Heimaufsicht sei tätig, sagte ein Sprecher am Montag. Vom Betreiber erwarte man "absolute Transparenz und nötigenfalls Konsequenzen".



Wie das Bezirksamt Lichtenberg ebenfalls am Montag mitteilte, wurde dem Gesundheitsamt der erste Fall einer Corona-Infektion am 10. Oktober mitgeteilt. Daraufhin erfolgten Begehungen des Heims durch den Lichtenberger Amtsarzt. In deren Folge wurden mündliche und schriftliche Auflagen erteilt. Wie das Bezirksamt weiter mitteilt, müsse "nach jetzigem Kenntnisstand davon ausgegangen werden, dass nicht alle Auflagen eingehalten wurden".



Betreiber: Verstorbene hatten schwerwiegende Vorerkrankungen

Aktuell befinden sich noch drei Personen, die positiv auf Corona getestet wurden, in dem Pflegeheim. Sie sollen, laut Bezirksamt, noch am Montag verlegt werden.



Nach Betreiberangaben soll es sich bei den Verstorbenen um Personen gehandelt haben, die schwerwiegende Vorerkrankungen hatten oder sich in der Palliativphase befanden. Weiter hieß es, dass ab Mitte der Woche die Mitarbeiter vor Dienstantritt Corona-Schnelltests nutzen sollen.