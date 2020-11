Am liebsten wäre es der Stadt Oranienburg wohl, wenn die Bombe 212 schon längst entschärft wäre. Eigentlich war das auch der Plan, vergangene Woche sollte es so weit sein - aber der Termin kollidierte mit einer Vollsperrung auf der nördlichen A10. Die Umleitung hätte ausgerechnet durch Lehnitz geführt, den Ortsteil, in dem die Bombe liegt. "Das war zu unsicher", sagt Eike-Kristin Fehlauer, Sprecherin der Stadt Oranienburg (Oberhavel). "Unter Umständen hätte das die Sicherheit der Menschen und den reibungslosen Ablauf der Entschärfung gefährdet." Die Stadt will kein Risiko eingehen - Corona ist Unsicherheitsfaktor genug.



"Wir haben aktuell zehn positiv Getestete sowie zwölf Kontaktpersonen Kategorie 1 im Sperrkreis", sagt Fehlauer. Für diese sollen individuelle Lösungen gefunden werden. Denkbar sei ein Verbleib in der Wohnung, "wenn sie denn weit genug und sicher entfernt von der Bombe wohnen", eine Unterbringung im Hotel oder in einer der kleinen Notunterkünfte. Wichtig sei, dass Infizierte und Nicht-Infizierte getrennt voneinander untergebracht sind. 5.000 Menschen müssen für die Zeit der Entschärfung in Sicherheit gebracht werden.